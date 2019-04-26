نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2019

انتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم، في مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من الاليجا، بنتيجة التعادل السلبي بين الفرقين، دون أهداف،ليتقاسم الطرفين نقاط المباراة، بنقطة لكل فريق.

مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم هي ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون من مباريات الدوري الإسباني 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها خيتافي ريال مدريد، في سهرة اليوم، على أرضية ملعب كوليسيوم، ستجدونها في الأسفل، بجانب تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع.

مباراة ريال مدريد اليوم ضد خيتافي

تنطلق متابعة ريل مدريد وخيتافي اليوم، بتوقيت مصر، في تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة بتوقيت مصر، وفي العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر والنصف قبيل منتصف الليل بتوقيت الإمارات المحلي.

القنوات الناقلة لممباراة ريال مدريد وخيتافي مباشرة اليوم، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستعرض مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 3، وسنقدم لكم اسم معلق المبارة فورا الإعلان عليه اليوم.

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