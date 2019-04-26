نتيجة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم| الاهلي في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري

انتهت نتيجة مباراة الاهلي والمصري اليوم، بفوز نادي الاهلي، في المباراة المؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري العام، وسجل أهداف الاهلي اليوم، كل من اللاعب صالح جمعة، واللاعب علي معلول، وبعد فوز الأهلي اليوم، يتقدم بذلك إلى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري 2019.

تجدون هنا:جدول ترتيب الدوري المصري الان بعد فوز الاهلي.

مباراة الاهلي والمصري، في مباريات الدوري المصري 2019، هي مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري العام، كما سنقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري البوررسعيدي مباشرة، بالإضافة إلى تفاصيل وتوقيت بداية مباراة اليوم بين الفريقين.

بداية مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم، سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وفي التاسعة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أما موعد انطلاق مباراة الاهلي اليوم ضد المصري اليوم، بتوقيت الإمارات،ـ سيكون في تمام الساعة العاشرة ليلا.

مباراة الاهلي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري مباشرة اليوم، ستكون أولا هي قناة أون سبورت HD المفتوحة، وسيتواجد في التعليق من خلالها، على متابعة الاهلي والمصري مباشر اليوم، المعلق ايمن الكاشف، كما يمكن متابعة المباراة، عبر مشاهدة قناة النيل الرياضية، وذلك بتعليق المعلق محمد عفيفي.

مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي

قبل بداية مباراة الاهلي اليوم، يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الربع من جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 46 نقطة، وفي المقابل يدخل الاهلي، مشاهدة مباراة المصري اليوم، وهو يتواجد في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 58 نقطة.

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جدول ترتيب الدوري المصري

ألان إليكم صورة ترتيب الدوري المصري، قبل بداية مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم المؤجلة.

تجدون هنا:

ترتيب هدافي الدوري المصري.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برشلونة.