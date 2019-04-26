موعد مباراة الزمالك القادمة ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية 2019

موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية 2019، حيث سيكون الموعد مع موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي القادمة، وذلك في جدول مباريات كاس الكونفدرالية الإفريقية، ولتي يستقبل من خلالها الزمالمك المصري النجم الساحلي التونسي، على أرضية ستاذ بترو سبورت، وذلك في موعد مباراة الذهاب، التي سيدخلها كل طرف، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب بتونس الشهر القادم.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي القادمة

جاء في جدول مباريات نصف نهائي مباريات الكونفدرالية الافريقية 2018/2019، انه موعد مباراة الزمالك القادمة والنجم الساحلي التونسي، سيكون يوم الأحد الموافق ل 28 فبراير 2019 الجاري،وستنطلق متابعة المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت تونس المحلي، وفي الساعة التاسعة من ليلة اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وتمام العاشرة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت.

موعد مباراة الزمالك والنجم التونسي القادمة

في مباريات دور ربع النهائي، كان الزمالك تمكن من الفوز، على حساب، نادي حسنية أكادير المغربي، بعد نهاية نتيجة مباراة الذهاب والإياب، لصالحه بنتيجة هدف دون رد، وفي المقابل يدخل النجم التونسي، موعد مباراة الزمالك القادمة في دور الأربعة، بعد تجاوز والتغلب في الدور الماضي، على حسب الهلال السوداني، وذلك بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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