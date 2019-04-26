ملخص نتيجة مباراة الاهلي والمصري 2-0 الدوري المصري .. اهداف صالح جمعة ومعلول تُقرب الاهلي من اللقب

اقتنص النادي الأهلي المركز الثاني من غريمه اللدود نادي الزمالك بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من مباريات الدوري المصري لكرة القدم، حيث تقدم الأهلي بهدف صالح جمعة بأول أهداف المارد الأحمر في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف التونسي علي معلول الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 73، ليرتفع رصيد الأهلي من النقاط إلى 61 نقطة يحتل بهم وصافة الترتيب خلف بيراميدز المتصدر.

وجات مباراة الأهلي والمصري عامرة بالإثارة والندية منذ الدقائق الأولى، حيث دخل الشياطين الحمر بهدف تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة من أجل استغلال تعثر منافسهم التقليدي نادي الزمالك أمام براميدز والإنقضاض على المركز الثاني، حيث تبدو حظوظ الأهلي الأوفر في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم في حال نجح في الفوز بالمباريات المؤجلة له.

ويحاول النادي الأهلي تعويض جماهيره الغفيرة بلقب بطولة الدوري بعد الخروج القاسي القاري أمام صن دوانز في ربع نهايي دوري أبطال أفريقيا.