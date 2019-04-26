الأهلى يفوز على المصرى فى مباراة صعبة

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم فى كل مكان فى ربوع مصر عن مباراة الأهلي والمصري التي ستُقام اليوم، وهناك الملايين من عشاق النادي الأهلي المصري فى كل مكان ينتظرون هذه المباراة،وسنٌبين تفاصيل المباراة خلال المقالة فتابعونا.



تترقب الملايين من الجمهور المصري والعربي هذه المباراة المرتقبة بين الأهلي والمصري، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي والمصري 8:00م بتوقيت مصر 9:00م بتوقيت السعودية ملعب حرس الحدود أون سبورت نايل سبورت

نتابع معكم سير المباراة المرتقبة بين الأهلي والمصرى لحظة بلحظة كالتالي: متابعة مباراة الأهلي والمصري لحظة بلحظة

مازلنا ننتظر المباراة ويتبقى عليها حوالي 40 دقيقة لتنطلق صفارة الحكم.

يدخل النادي الأهلي اللقاء وهو لديه 58 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى ترتيب الدوري الممتاز بينما يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

باقي عشرة دقائق على إطلاق الحكم المكسيكى صفارة بداية المباراة بين الأهلي والمصري.

بدا يدخل لاعبى فريقي الأهلى والمصري إلى أرض المباراة، والفريقين مستعدين لإقتناص الثلاث نقاط.

يصفر الحكم وتبدأ المباراة، ويدخل الفريقين اللقاء وكلا منهما يريد الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط.

ينجح حتى الآن النادى الأهلي فى الإحتفاظ بالكرة والسيطرة على منتصف الملعب.

يسير اللقاء حتى الآن برتم بطىء وليس هناك أي خطورة على مرمى الفريقين، والفريقين متحفظين إلى حد ما خوفاً من دخول هدف فى مرماهم.

أول عرضية للنادي المصري فى اللقاء ولكن دون خطورة حقيقة على مرمي الأهلي.

فى الدقيقة 30 ولا تزال النتيجة تعادل سلبى بين الفريقين.

أحرز النجم صالح جمعة فى الدقيقة 31 الهدف الأول للنادى الأهلي لتصبح النتيجة 1-0.

نحن الآن فى الدقيقة 41 وباقى 4 دقائق على انتهاء الشوط الأول وما زالت النتيجة 1-0 لصالح المارد الأحمر.

انتهى الشوط الأول.

انتهت المباراة 2-0 للأهلى

تشكيلة النادي الأهلي

حراسة المرمي: علي لطفي.

Advertisements

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم –باسم علي.

خط الوسط: أحمد فتحي – حمدي فتحي- جونيور أجاي – صالح جمعه –جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو.

اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار حكم مباراة الأهلي والمصري

تداولت الأحاديث المنسوبة لإتحاد الكرة عن حكم مباراة الأهلي والمصري التي تُقام اليوم الخميس فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وصرح مصدر من اتحاد الكرة أنه لم يترشح من الاتحادات الأوروبية حكام على مستوى مناسب لإدارة مباراة الأهلي والمصري، وأن حكام الدول الأوروبية يقضون هذه الفترة عطلاتهم الرسمية، وأنه تم الإستعانة بحكم ميكسيكى من أفضل الحكام فى المكسيك ويمتلك قدرات ممتازة وخبرات كبيرة.