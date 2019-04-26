«لاسارتي»: فوز اليوم مستحق.. واللاعبون أدوا مهمتهم

اليوم الجديد
أشاد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الاول بالأهلي، بلاعبي الفريق في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة المصري في الدوري الممتاز، اليوم، مشبرًا إلى صعوبة المباراة بين الفريقين.
وصرح عن اللقاء قائلًا: «كانت مباراة صعبة، وذلك لوجود غيابات، ولكن اللاعبين أدوا مهمتهم على أكمل وجه».
وأضاف: «فوز اليوم مستحق، لأننا سيطرنا على اللقاء، وصنعنا فرص أكثر من الفريق المنافس».
وعن مباراة بيراميدز، أصر أن يعلق عليها وعن عدم استحقاق فريقه الخسارة ولكن كرة القدم هي كرة القدم، ومن يسجل يفوز.
وعن مشوار الدوري وحسم اللقب:...
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