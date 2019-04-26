صدى البلد - عمرو ابوبكر
انتهت احداث مباراة الاهلي والمصري بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز.
الفوز أشعل ترتيب الدوري المصري حيث ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 61 وأصبح في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل بيراميدز المركز الأول برصيد 63 نقطة بعد أن فاز على الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.
بينما يظل المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بعد تجمد رصيده بسبب الخسارة أمام الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفا والزمالك الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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