رياضة | رنيم الوليلي تتأهل لمواجهة نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تتأهل لمواجهة نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، إلى الدور النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي، بثلاثة أشواط دون ود، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور نصف النهائي.

واستطاعت الوليلي في الفوز بثلاثاة أشواط متتالية بنتائج ١٢-١٠ و١١-٤ و١١-٦، وبذلك تلتقي الوليلي الوليلي لمواجهة نوران جوهر في النهائي الذي سيقام مساء الغد.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.