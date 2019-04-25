رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. صفقة تبادلية كبري بين الملكي وليفربول والإعلان عن موعد تقديم هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. صفقة تبادلية كبري بين الملكي وليفربول والإعلان عن موعد تقديم هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب هازارد نجم تشيلسي من الانضمام للملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- كاسيميرو على رادار PSG

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل هاتفيا مع أحد نجوم ريال مدريد لإقناعه للانضمام للفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن نيمار اتصل بزميله في المنتخب البرازيلي كارلوس كاسيميرو نجم الملكي لإقناعه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع الإسباني أنه في حال انضم كاسيميرو إلى باريس سان جيرمان رفقة نيمار والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي فستكون الفرصة مناسبة ل PSG من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد لن يسمح برحيل كاسيميرو بأقل من 60 مليون يورو لأن اللاعب كان نقطة التوازن بين الهجوم والدفاع بالنسبة لتشكيلة الملكي.

- ماني يعود لدائرة اهتمامات الملكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ساديو ماني نجم ليفربول أصبح قريبا من الانضمام لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع دون بالون الإسباني إلى أنه في حال فشل الريال في إتمام صفقته المفضلة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فإن ماني سيكون الخيار الأفضل للملكي الذي يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وأفاد الموقع الإسباني بأن الريال طلب من ليفربول ضم ماني مقابل صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ماركو أسينسيو الذي يبلغ سعره السوقي بحسب ريال مدريد 150 مليون يورو بالإضافة إلى دفع مبلغا إضافيا قدره ثلاثين مليون يورو لتصل قيمة الصفقة إلى 180 مليون يورو.

وكشف الموقع عن أن الاتهامات بشأن إتمام الصفقة ستكون عقبات، حيث طلب ليفربول مئتي مليون يورو مقابل بيع ماني الذي تألق في الدور الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بشكل لافت كما أن الريدز يقدر أسينسيو بقيمة أقل بكثير عما حدده الريال والبالغة مئة مليون يورو فقط.

- زيدان يصر على موقفه بضم نجم مانشستر يونايتد رغم تراجع مستواه

يفكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات مواطنه بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي للإنضمام إلى صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من تراجع مستوى اللاعب مؤخراً وعدم قدرته على قياده الفريق لتفادي الخسارة من إيفرتون برباعية نظيفة ومانشستر سيتي يوم امس بهدفين مقابل لا شيء وفقدان فرصة الفريق في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى أن زيدان يرى أنه قادر على إخراج أفضل مميزات اللاعب.

وأكدت صحيفة الكونفيديسيال الإسبانية أن فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع اللاعب بسبب مستواه الذي هبط بصورة مفاجأة في أهم وقت بالموسم على حد وصفه ويرغب في التدعيم بأسماء أخرى قادرة على حمل لواء الملكي لسيادة أوروبا من جديد.

وكان الفرنسي قد أظهر رغبة كبيرة في الإنضمام للريال والتدريب مع زين الدين زيدان لكن مستواه والراتب المالي الكبير الذي يحصل عليه يجعلا بيريز يقف في وجه زيدان ويرفض الصفقة.

- مفاجأة.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه لريال مدريد

تسعى إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى جلب أكثر من لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي خرج منها الفريق خالي الوفاض من الدور ثمن النهائي.

ويرغب ناصر الخليفي في الحصول على بعض الاسماء مثل ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام الهولندي وجيروم بواتينج نجم بايرن ميونخ ورفائيل فاران لاعب ريال مدريد على الرغم من أن صفقة الأخير تبدو معقدة للغاية بسبب رفض الفريق الباريسي ترك كيليان مبابي للملكي.

ولتعويض الموسم السيء يسعى زيدان التوقيع مع مواطنه مبابي وللقيام بثورة في التعاقدات لعودة الفريق من جديد إلى منصات التتويج لتبدو الفرصة مواتية بين الطرفين حيث قالت إدارة الفريق الباريسي أنها توافق على رحيل مبابي مقابل فاران ومبلغ مالي.

- 5 نجوم يرفضون عودة رودريجيز

يرفض خمسة نجوم في غرفة ملابس ريال مدريد الاسباني عودة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من جديد للنادي الملكي.

يذكر أن "رودريجيز" يلعب على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ الألماني على أن ينتهي عقد الإعارة في الصيف القادم.

و ذكرت تقارير صحفية إلى أن نجوم الريال لوكا مودريتش ، سيرجيو راموس ، إيسكو ، كريم بنزيما و ماركو أسينسيو لا يريدون رؤية النجم الكولومبي بقميص الريال من جديد.

ويأتي غضب مودريتش و راموس من خاميس بسبب أنهما يعتقدان أن الكولومبي كان وقحا في تعامله الغير محترم مع المدرب زين الدين زيدان، أما إيسكو و أسينسيو فلا يعرفان وضعيتهما في الفريق وسيعني وصول خاميس أيضا تعقيد الأمور أكثر بالنسبة لهما

أما بالنسبة لـ بنزيما لا يريد تكرار فكرة اللعب مع خاميس حيث لم يشعر باللعب بجانبه في الملعب وفقًا للتقارير.

- مستقبل كورتوا مهدد مع الملكي

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ذكرت تقارير صحفية اسبانية إلي توتر في علاقة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب الريال المنضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت صحيفة "إيه بي سي" أن كورتوا يشعر أنه لا يتلقى المعاملة التي يستحقها من زيدان منذ أن أبعده عن التشكيل الأساسي للفريق لصالح منافسه الكوستاريكي كيلور نافاس فور توليه تدريب الفريق من جديد.

من جانبه غضب زيدان من طول مدة تعافي كورتوا من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية قبل أن يتعافى منها مؤخرا.

و ذكرت الصحيفة الاسبانية أن زيدان يشعر بأن كورتوا لم ينسجم بالشكل المثالي في ريال مدريد منذ انضمامه للفريق.

- توتنهام يحدد سعر بيع ايريكسن لريال مدريد

يريد فريق ريال مدريد الإسباني التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميل، إن دانييل ليفي رئيس فريق توتنهام حدد سعر بيع ايريكسن لريال مدريد في الصيف القادم، ورحيله عن الفريق الإنجليزي.

وسيطلب مسئولو فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الحصول على مبلغ 150 مليون يورو، من أجل الإستغناء عن ايريكسن في نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن توتنهام هوتسبير لم يبرم اي تعاقدات خلال الموسم الحالي، وأيضا لم يفرط في لاعبي الفريق منذ الصيف الماضي.

- ريال مدريد يعلن موعد تقديم هازارد كلاعب للفريق

إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الحصول على خدمات البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تقرير نشره موقع " أوك دياريو " المقرب من الفريق الملكي أن الإدارة تخطط للإعلان عن ضم اللاعب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي من المنتظر أن تقام على ملعب وانداميتروبوليتانو.

وبهذا سيكون الأول من يونيو هو موعد تقديم اللاعب كوافد جديد على صفوف ريال مدريد خاصةً وأن الموعد سيكون مناسباً في حالة وصول تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي المقرر له يوم 29 مايو المقبل.

ويريد إنهاء هازارد مسيرته بين جدران ستامفورد بريدج بأفضل حاله عن طريق إهداء بطولة الدوري الأوروبي لجماهير البلوز قبل خوض مغامرة جديدة مع ريال مدريد.

وتوصلت إدارة الريال لإتفاق يقضي بالحصول على توقيع اللاعب لمدة ستة أعوام مقبلة نظير دفع مبلغ 400 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوعي.

وفي حالة رفض تشيلسي التخلي عن اللاعب سيفقده الموسم المقبل مجاناً بسبب نهاية عقده ورفضه جميع العروض التي تم تقديمها له من أجل التجديد.

تقارير.. صفقة تبادلية كبري بين ريال مدريد وليفربول

كشف موقع "دون بالون" الإسباني، بأن ريال مدريد استقر على التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول خلال الميركاتو القادم بعد فشل التوصل لاتفاق مع كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان. وأشار الموقع إلى أن ليفربول لن يتنازل عن خدمات ماني إلا في حالة حصوله على 200 مليون يورو خاصة بعد تألق اللاعب هذا الموسم في البريميرليغ. وحسب الموقع، طلب ريال مدريد بالفعل الحصول على خدمات ماني مقابل 180 مليون يورو، ولكن عن طريق صفقة تبادلية، يقدم فيها الملكي موهبته ماركو أسينسيو المقدرة بـ150 مليون يورو مع دفع 30 مليون يورو إضافية، مما يعني إغلاق الصفقة عند حاجز الـ180 مليون يورو، وهو رقم قريب مما طلبه ليفربول. ولكن المشكلة الوحيدة هي أن ليفربول يقدر أسينسيو بـ100 مليون يورو فقط، مما يعني ضرورة دفع الريال 80 مليون يورو كمبلغ إضافي للحصول على خدمات ماني.

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