شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحيي حلم التتويج بالدوري بثنائية في المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

سجل ثنائية الاهلي ، صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73 من ضربة جزاء وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة ويرتقي للمركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدربـ63 نقطة ويأتي الزمالك ثالثاً بـ60 نقطة ، فيما توقف رصيد المصري عند 46 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

وإنتفض الاهلي بهذا الفوز ليخرج من صدمة الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري الخميس الماضي ومن قبله الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على "يد" فريق صن داونز الجنوب أفريقي ، وأحيا الاهلي بذلك حلم المنافسة على لقب الدوري.

لعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

الشوط الأول

بدء الاهلي المباراة بشكل هجومي بحثاً عن هدف مُبكر وحاول استغلال الأطراف عن طريق معلول وباسم بجانب انطلاقات صالح جمعة وجيرالدو وأجاي من العُمق.

مرر صالح جمعة كرة خطرة وصلت لـ"باسم على" لكن الأخير لعب الكرة بشكل ضعيف لتصل لحارس المصري.

وكاد المصري يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أنفرد أوستن بالمرمى وبدلاً أن يُنقذها على لطفي الكرة برأسه "قلش" لكن ياسر أبراهيم تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف قبل أن تهتز شباك الأهلي.

شهدت الدقيقة 20 هجمة خطرة للأهلي بعدما مرر على معلول كرة رائعة من الناحية اليُسرى لكن احمد مسعود حارس المصري يتدخل وينقذ الموقف.

واصل أزارو مهارته الخاصة في إهدار الفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من على معلول لكن المهاجم المغربي لعبها بغرابة بعيداً عن المرمى بدلاً أن يسكنها في الشباك.

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الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف أول للأهلي سجله صالح جمعة في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وليد أزارو سددها جمعة بشكل جيد في شباك المصري .

وخرج إسلام أبوسليمة من المصري في الدقيقة 33 وشارك محمود نادي بدلاً منه وألغى الحكم هدف سجله جيرالدو بداعي التسلل ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت إنطلاقة الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي أيضاً الذى ضغط عن طريق معلول وجمعة قبل أن يُسدد إسلام عيسي كرة قوية في الدقيقة يتصدى لها بثبات على لطفي.

تخلي المصري عن حذره الدفاعي بمرور الوقت وبدأ يُشكّل خطورة على مرمى الأهلي عن طريق محمود وادي وأوستن أوموتو.

وتعرض على لطفي لإصابة بسيطة في الوجه بعدما تدخل مع بعنف أوستن أوموتو تطلبت إيقاف المباراة لتلقي العلاج قبل أن يُشارك في اللقاء.

في الدقيقة 67 شارك رمضان صبحي بدلاً من جيرالدو ، كما دفع أيهاب جلال بأحمد ياسر بدلاً من محمد جابر .

في الدقيقة 72 أحسب الحكم المكسيكي ضربة جزاء بعد عرقلة وليد آزارو في منطقة جزاء المصري ونجح على معلول في تسجيل الهدف الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 73.

حاول المصري تسجيل الهدف الأول وإحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للمصري في الدقيقة 75 سددها سعيدو سنبوري بعيداً عن الشباك.

وتألق على لطفي وتصدى لضربة رأسية قوية من سعيدو سنبوري المصري في الدقيقة 79 بعدها يشارك صلاح محسن بدلاً من وليد آزارو ،وتعاطف القائم مع الأهلي وأنقذ هدف مُحقق للمصري في الدقيقة 82 .

وشارك رامى ربيعة في الدقيقة 86 بدلاً من باسم علي ، وهاجم الفريقين في الدقائق الأخيرة بهدف التسجيل وأهدر أجاي فرصة سهلة جداً لتسجيل هدف ثالث للأهلي وإنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق بعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.