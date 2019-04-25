شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..هجوم متبادل بين الاهلي والمصري والتعادل سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي و المصري المقامة حالياً بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري

ويلعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

ويأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

بدء الاهلي المباراة بشكل هجومي بحثاً عن هدف مُبكر وحاول استغلال الأطراف عن طريق معلول وباسم بجانب انطلاقات صالح جمعة وجيرالدو وأجاي من العُمق.

مرر صالح جمعة كرة خطرة وصلت لـ"باسم على" لكن الأخير لعب الكرة بشكل ضعيف لتصل لحارس المصري.

وكاد المصري يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أنفرد أوستن بالمرمى وبدلاً أن يُنقذها على لطفي الكرة برأسه "قلش" لكن ياسر أبراهيم تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف قبل أن تهتز شباك الأهلي.

































































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