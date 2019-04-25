شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دجلاوي.. رنيم الوليلي تتأهل لمواجهة نوران جوهر في بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا إلى الدور النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، وذلك عقب تغلبها في المباراة النهائية على الأمريكية أماندا صبحي في مباراة الدور نصف النهائي.

وفازت الوليلي على صبحي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-4, 11-6 .

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وتواجه الوليلي نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا في المباراة النهائية للبطولة .

تقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.