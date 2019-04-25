شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على لطفى ينقذ مرماه من هدف أمام المصرى بعد رأسية سنبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ على لطفى حارس الأهلى مرماه من هدف محقق أمام المصرى بعد رأسية سعيد سنبورى لاعب وسط الفريق البورسعيدى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز، كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلى بهدف نظيف، أحرزه صالح جمعة فى الدقيقة 31 وأضاف على معلول الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

أحداث الشوط الأول بين الأهلى والمصرى

ودخل الأهلى مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد أزارو ويأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.

فيما ضم تشكيل المصرى كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

بدء الاهلي المباراة بشكل هجومي بحثاً عن هدف مُبكر وحاول استغلال الأطراف عن طريق معلول وباسم بجانب انطلاقات صالح جمعة وجيرالدو وأجاي من العُمق.

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مرر صالح جمعة كرة خطرة وصلت لـ"باسم على" لكن الأخير لعب الكرة بشكل ضعيف لتصل لحارس المصري.

وكاد المصري يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أنفرد أوستن بالمرمى وبدلاً أن يُنقذها على لطفي الكرة برأسه "قلش" لكن ياسر أبراهيم تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف قبل أن تهتز شباك الأهلي.

شهدت الدقيقة 20 هجمة خطرة للأهلي بعدما مرر على معلول كرة رائعة من الناحية اليُسرى لكن احمد مسعود حارس المصري يتدخل وينقذ الموقف.

واصل أزارو مهارته الخاصة في إهدار الفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من على معلول لكن المهاجم المغربي لعبها بغرابة بعيداً عن المرمى بدلاً أن يسكنها في الشباك.

الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف أول للأهلي سجله صالح جمعة في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وليد أزارو سددها جمعة بشكل جيد في شباك المصري .

وخرج إسلام أبوسليمة من المصري في الدقيقة 33 وشارك محمود وادى بدلاً منه وألغى الحكم هدف سجله جيرالدو بداعي التسلل ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.