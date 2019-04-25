فيديو.. أول تهديد للأهلى أمام مرمى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل باسم على الظهير الأيمن للأهلى أول خطورة للفريق الأحمر على مرمى المصرى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.
ومرر جيرالدو صانع ألعاب الأهلى إلى باسم على المنطلق ولكن تردد الأخير بين تسديد الكرة أو تمريرها عرضية وفى النهاية سدد الكرة فى يد حارس مرمى المصرى ليهدر أول فرصة للأحمر على مرمى الفريق البورسعيدى.
ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
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