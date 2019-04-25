شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. المصري يبحث عن الهدف الأول بعد تقدم الأهلي بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الاهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري وأصبحت النتيجة تقدم الاهلي بثنائية نظيفة أحرزها صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73.

يلعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

ويأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.

فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

بدء الاهلي المباراة بشكل هجومي بحثاً عن هدف مُبكر وحاول استغلال الأطراف عن طريق معلول وباسم بجانب انطلاقات صالح جمعة وجيرالدو وأجاي من العُمق.

مرر صالح جمعة كرة خطرة وصلت لـ"باسم على" لكن الأخير لعب الكرة بشكل ضعيف لتصل لحارس المصري.

وكاد المصري يُسجل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما أنفرد أوستن بالمرمى وبدلاً أن يُنقذها على لطفي الكرة برأسه "قلش" لكن ياسر أبراهيم تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف قبل أن تهتز شباك الأهلي.

شهدت الدقيقة 20 هجمة خطرة للأهلي بعدما مرر على معلول كرة رائعة من الناحية اليُسرى لكن احمد مسعود حارس المصري يتدخل وينقذ الموقف.

واصل أزارو مهارته الخاصة في إهدار الفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من على معلول لكن المهاجم المغربي لعبها بغرابة بعيداً عن المرمى بدلاً أن يسكنها في الشباك.

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الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف أول للأهلي سجله صالح جمعة في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وليد أزارو سددها جمعة بشكل جيد في شباك المصري .

وخرج إسلام أبوسليمة من المصري في الدقيقة 33 وشارك محمود نادي بدلاً منه وألغى الحكم هدف سجله جيرالدو بداعي التسلل ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت إنطلاقة الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي أيضاً الذى ضغط عن طريق معلول وجمعة قبل أن يُسدد إسلام عيسي كرة قوية في الدقيقة يتصدى لها بثبات على لطفي.

تخلي المصري عن حذره الدفاعي بمرور الوقت وبدأ يُشكّل خطورة على مرمى الأهلي عن طريق محمود وادي وأوستن أوموتو.

وتعرض على لطفي لإصابة بسيطة في الوجه بعدما تدخل مع بعنف أوستن أوموتو تطلبت إيقاف المباراة لتلقي العلاج قبل أن يُشارك في اللقاء.

في الدقيقة 67 شارك رمضان صبحي بدلاً من جيرالدو ، كما دفع أيهاب جلال بأحمد ياسر بدلاً من محمد جابر .

في الدقيقة 72 أحسب الحكم المكسيكي ضربة جزاء بعد عرقلة وليد آزارو في منطقة جزاء المصري ونجح على معلول في تسجيل الهدف الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 73.

حاول المصري تسجيل الهدف الأول وإحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة للمصري في الدقيقة 75 سددها سعيدو سنبوري بعيداً عن الشباك.