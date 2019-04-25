جدول ترتيب الدوري المصري الآن بعد نتيجة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة

انتهت نتيجة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم، في شوط المباراة الأول، انتهت بتقدم الاهلي، بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب صالح جمعة، في حدود الدقيقة 31 من المواجهة، وفي شوط المباراة الثاني، تمكن المارد الأحمر من تعزيز تقدمه، وسجل ثاني أهداف الاهلي اليوم، اللاعب علي معلول، في تمام الدقيقة 73 من المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الاهلي بهدفين دون رد.

جدول ترتيب الدوري المصري

في هذه الفقرة اليكم جدول ترتيب الدوري المصري الآن، بعد نهاية نتيجة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة، بفوز الاهلي، بنتيجة هدفين دون رد.

تفاصيل نتيجة مباراة الاهلي اليوم والمصري

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الآن دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب من أجل الإحماء.

نهاية لاعبي الاهلي والمصري من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

دخول لاعبي الفرقين من جديد إلى الملعب

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الآن بداية المباراة.

هدف الأهلي الأول في حدود الدقيقة 31 من اللقاء، عن طريق اللاعب صالح جمعة.

نهاية شوط المباراة الأول، بتقدم الاهلي بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى شوط المباراة الثاني.

هدف الاهلي الثاني من علامة الجزاء، عن طريق اللاعب علي معلول، في تمام الدقيقة 73 من المباراة.

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نهاية المباراة، بفوزا لاهلي بهدفين دون رد.

مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم، هي ضمن مباريات الدوري المصري 2018/2019، وستجمع الطرفين في مباراة منتظرة، على أرضية ستاذ حرس الحدود “المكس”، والتي يطمح من خلالها الفريقين إلى تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على المراكز الأولى، من جدول ترتيب الدري المصري 2019، وفي الأسفل ستجدون كل تفاصيل مباراة الاهلي اليوم والمصري.

مباراة الاهلي واليوم والمصري البورسعيدي

توقيت مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم الخميس 25-4-2019،سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة التاسعة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات، ستنطلق متابعة نتيجة ماتش الاهلي والمصري اليوم، بتوقيت الإمارات، في تمام العاشرة من ليلة اليوم.

مباراة الاهلي والمصري اليوم

القنوات الناقلة التي ستعرض مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس، ستكون هي قناة أن سبورت HD، كما يمكن متابعة مباراة المصري البورسعيدي والاهلي مباشرة اليوم، كذلك على قناة النيل الرياضية.

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مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي اليوم

قبل بداية مباراة الاهلي والمصري اليوم الخميس 25-4-2019، يتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 58 نقطة، حقها بعد الفوز في ثمانية عشرة مباراة، والتعادل في أربعة مباريات، وانهزم إلى حدود الان في الدوري أربعة مباريات.

وفي المقابل قبل مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر، يتواجد المصري، في المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 46 نقطة، حققها الفريق بعد تحقيق نتيجة الفوز في إحدى عشرة مباراة، والتعادل في ثلاثة عشرة مباراة، وانهزم الى الأن في أربعة مباريات.

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