نتيجة مباراة الأهلى والمصرى ضمن مباريات الدورى الممتاز

يترقب الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم فى كل مكان فى جمهورية مصر العربية مباراة الأهلي والمصري التى تُقام فى تمام الساعة الثامنة اليوم، وهناك الآلاف من عشاق النادي الأهلي المصري سيتابعون المباراة فى الإستاد،وسنٌبين تفاصيل المباراة خلال المقالة فتابعونا.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

اشتدت المنافسة فى الدوري الممتاز المصري، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بهذه المباراة من أجل المنافسة على درع الدوري والفوز به، وتترقب جماهير النادي الأهلى المباراة، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي والمصري 8:00م بتوقيت مصر

9:00م بتوقيت السعودية ملعب حرس الحدود أون سبورت

متابعة مباراة الأهلي والمصري

نكتب لكم كافة تفاصيل المباراة كما لو كنتم تروها بأعينكم، وسنحدث المقال لنوافيكم بأحدث التطورات، ونوضح لكم تفاصيل المباراة كالتالي:

تفصلنا 40 دقيقة عن بدء المباراة.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر يدخل هذا اللقاء وهو فى المركز الثالث بعد بيراميدز والزمالك، ولديه 58 نقطة بينما المصري فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

تفصلنا دقائق معدودة على بداية الشوط لأول لمباراة الأهلي والمصري.

يدخل لاعبي الفريقين الأهلي والمصري أرض المباراة ويرددون السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

بدأ الشوط الأول للمباراة بإنطلاق صفارة الحكم المكسيكى للقاء، ونتوقع مباراة ممتعة من الفريقين.

يقوم النادي الأهلي بأول عرضية لعلي معلول ولكن لا تشكل أي خطورة على مرمى النادي المصري.

مضت 5 دقائق من عمر الشوط الأول والنتيجة ما زالت 0-0 تعادل سلبي، وليس هناك أي خجمات خطيرة على مرمى الفريقين.

أول عرضية للنادي المصري فى اللقاء ولكن دون خطورة حقيقة على مرمي الأهلي.

باقى من الزمن 15 دقيقة على إنتهاء الشوط الأول ولا تزال النتيجة 0-0.

سجل نجم النادي الأهلي صالح جمعة هدفه الأول فى مرمى النادى المصري لتصبح النتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي.

باقى على انتهاء الشوط الأول 3 دقائق.

انتهى الشوط الأول.

تشكيلة النادي الأهلي

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم –باسم علي.

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خط الوسط: أحمد فتحي – حمدي فتحي- جونيور أجاي – صالح جمعه –جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو.

اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار حكم مباراة الأهلي والمصري

صرحت مصادر بإتحاد الكرة المصرية بخصوص المباراة المرتقبة بين الأهلي والمصري، وتُقام المباراة اليوم خلال دقائق، وبالنسبة لحكم المباراة فقال مصدر بإتحاد الكرة أنه استعانوا بحكم مكسيكى على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة والقدرات، نظراً لعدم وجود حكام أجانب أوروبيين هذه الفترة لأن معظمهم مرتبط بمباريات أخرى.