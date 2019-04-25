الإعلاميين توقف مدحت شلبي عن التعليق لأخر الموسم

قال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراراً بشأن إيقاف الكابتن مدحت شلبي معلق مباراة فريقي بيراميدز والزمالك لأخر الموسم، وعدم تعليقه عن أية مباريات خلال هذا الموسم، لما صدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية خلال تعليقه على المباراة مخالفا ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

وأضاف سعدة خلال بيان له، “سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محددة المدة، حسب القانون 93 لعام 2016 الذي يحرم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة.

وطالب نقيب الإعلاميين كل المعلقين بالإعلام العام والخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة.