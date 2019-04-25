الآن نتيجة مباراة الاهلي والمصري 25/4/2019 في الدوري الممتاز والأحمر يصعد للمركز الثاني

- 1/2
- 2/2
نتيجة مباراة الاهلي والمصري اليوم في الدوري المصري لكرة القدم، شغف وانتظار كبير من جماهير الساحرة المستديرة للمواجهة الحاسمة بين الاهلي والمصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الاسبوع التاسع عشر من البطولة المحلية، ويسعى الاهلي لحصد الثلاث نقاط والصعود للمركز الثاني خلف بيراميدز متصدر ترتيب المسابقة، ونقدم لكم نتيجة مباراة الاهلي والمصري.
نتيجة مباراة الاهلي والمصري، بعد التألق الكبير الذي يعيشه نادي بيراميدز في الفترة الاخيرة بعدما تغلب على قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وتمكن من الانفراد بصدارة الدوري للموسم الكروي الحالي، يأمل المارد الأحمر في تدارك الموقف سريعاً من أجل اللحاق به والتتويج باللقب وسيكون ذلك عبر بوابة الفريق البورسعيدي العنيد، وسنرصد نتيجة مباراة الاهلي والمصري الان.
وسيتم إقامة المباراة على ملعب المكس بالإسكندرية وسيقوم بالتعليق عليها كلاً من أيمن الكاشف على on sport ومحمد عفيفي من خلال nile sport، ويفتقد نادي القرن الافريقي الكثير من اللاعبين المؤثرين أمام المصري ويعد أبرزهم الحارس محمد الشناوي ومروان محسن ووليد سليمان ورمضان صبحي وعمرو السولية وغيرهم.
وتفوق حامل اللقب على منافسه المصري في لقاء الذهاب بالدور الأول بهدفين نظيفين، تناوب على تسجيلهم ساليف كوليبالي ووليد أزارو.
نتيجة مباراة الاهلي والمصري الان
نتيجة مباراة الاهلي والمصري، نتيجة الاهلي والمصري، نتيجة مباراة الاهلي والمصري اليوم.
أعلن مارتن لاسارتي عن التشكيلة الأساسية وهي: علي لطفي – باسم علي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – حمدي فتحي – صالح جمعة – جونيور أجايي – جيرالدو – وليد أزارو.
بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الاهلي والمصري ويوضح المحللين الفنيين النقاط الإيجابية والسلبية بكل فريق.
- بدأت مباراة الاهلي والمصري واستحواذ على الكرة لتسجيل هدف التقدم وإسعاد الجماهير.
- وليد أزارو يتفنن في إضاعة الأهداف بعدما تواجه مع حارس المصري وسدد الكرة بجوار القائم بغرابة كبيرة.
- الدقيقة الحادية والثلاثون تأتي بالخبر السار لعشاق الاهلي بعدما أحرز صالح جمعة الهدف الأول.
- يهاجم المصري بضراوة من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن يصطدم بالدفاع القوي للأهلي.
- تمكن الاهلي من مضاعفة النتيجة عن طريق علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والسبعون.
- انتهت المباراة بفوز الاهلي بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الثاني من الترتيب العام.