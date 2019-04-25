بالصور.. مصر تحصد الميدالية الذهبية في فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال

استطاعت مصر الحصول على الميدالية الذهبية في وزن 49 كجم سيدات في ختام فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

حيث استطاعت المصرية هبة احمد ان تنتزع الميدالية الذهبية في وزن 49 كجم والمركز الأول بإجمالي 168 كجم، واللاعبة روايلا هنتاريا من موريشيوس في المركز الثاني 164 كجم، وجاءت اللاعبة وينفريد نتومي من غانا في المركز الثالث بإجمالي 124 كجم.

كما أقيمت منافسات السيدات في وزن

45 كجم، استطاعت فيه اللاعبة روسينا من مدغشقر ان تحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية بإجمالي 150 كجم، وجاءت في المركز الثاني المغربية مها فجر السلام بالمركز الثاني بإجمالي 112 كجم.

ومن المقرر ان يقام غدا منافسات السيدات في وزن

ي 55 كجم و59 كجم، كما يقام منافسات الرجال في اوزان 55 كجم و 61 كجم و67 كجم و 73 كجم.

Advertisements