بالصور.. مصر تحصد الميدالية الذهبية في فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال

استطاعت مصر الحصول على الميدالية الذهبية في وزن 49 كجم سيدات في ختام فعاليات اليوم الأول للبطولة الافريقية لرفع الاثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 ابريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.
حيث استطاعت المصرية هبة احمد ان تنتزع الميدالية الذهبية في وزن 49 كجم والمركز الأول بإجمالي 168 كجم، واللاعبة روايلا هنتاريا من موريشيوس في المركز الثاني 164 كجم، وجاءت اللاعبة وينفريد نتومي من غانا في المركز الثالث بإجمالي 124 كجم.
كما أقيمت منافسات السيدات في وزن
ومن المقرر ان يقام غدا منافسات السيدات في وزن
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