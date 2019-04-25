كريم عبد الجواد يتحدث عن فارس دسوقي ونهائي بطولة الجونة للأسكواش

أعرب كريم عبد الجواد، المصنف رقم ٦ على العالم في الاسكواش عن سعادته بالتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد الفوز على مواطنه فارس الدسوقي، مشيرا إلى أن الأخير قدم مباراة جيدة .

وأضاف في تصريحاته بعد التأهل " فارس الدسوقي أدى مباراة أفضل مني، تقدم في بادىء المباراة بشوط ثم عدت للمباراة ونجحت في التأهل، كانت مباراة صعبة بالنسبة لي أمام منافس قوي".

وعن منافسه في المباراة النهائية، و أيا من على

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فرج او طارق مؤمن يرغب في مواجهته بالمباراة النهائية قال " الثنائي من أفضل اللاعبين في العالم ويقدموا مستوى مميز مؤخرا و قريبين من بعضهم في المستوى ، من الصعب أن أقول عن اللاعب الذي أتمنى مواجهته ، لكنني اتمنى تقديم مباراة مميزة امام ايا منهما".!

وعن مفاجات بطولة الجونة هذا الموسم، قال عبد الجواد إن المفاجاة الأكبر كانت خروج الثنائي

نور الشربيني و محمد الشوربجي والتي كانت غير متوقعة بالنسبة له.

وأوضح كريم أنه يعشق اللعب أمام الجمهور المصري ، مضيفا " أشعر أنني ألعب بدون ضغوط، كأنني في تدريب العب براحة نفسية كبيرة لذلك دائما أفضل مبارياتي تكون في مصر".

وأتم كريم حديثه عن طموحاته خلال الفترة المقبلة قائلا " كنت المصنف رقم ١ على العالم ثم تراجعت بسبب الإصابات التي لحقت بي ونجحت في التخلص منها و أصبح لدي ثقة بنفسي و عدت للتصنيف رقم ٦ على العالم، سعيد بتحسن ادائي هذا الموسم و أتمنى استمرار هذا التحسن للتقدم في التصنيف مجددا.