الارشيف / اخبار الرياضه

كريم عبد الجواد يتحدث عن فارس دسوقي ونهائي بطولة الجونة للأسكواش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب كريم عبد الجواد،  المصنف رقم ٦ على العالم في الاسكواش عن سعادته بالتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد الفوز على مواطنه فارس الدسوقي، مشيرا إلى أن الأخير قدم مباراة جيدة .

وأضاف في تصريحاته بعد التأهل "  فارس الدسوقي أدى مباراة أفضل مني، تقدم في بادىء المباراة بشوط ثم عدت للمباراة ونجحت في التأهل، كانت مباراة صعبة بالنسبة لي أمام منافس قوي".

وعن منافسه في المباراة النهائية، و أيا من على

Advertisements
فرج او طارق مؤمن يرغب في مواجهته بالمباراة النهائية قال " الثنائي من أفضل اللاعبين في العالم ويقدموا مستوى مميز مؤخرا و قريبين من بعضهم في المستوى ، من الصعب أن أقول عن اللاعب الذي أتمنى مواجهته ، لكنني اتمنى تقديم مباراة مميزة امام ايا منهما".!

وعن مفاجات بطولة الجونة هذا الموسم، قال عبد الجواد إن المفاجاة الأكبر كانت خروج الثنائي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
نور الشربيني و محمد الشوربجي والتي كانت غير متوقعة بالنسبة له.

وأوضح كريم  أنه يعشق اللعب أمام الجمهور المصري ، مضيفا " أشعر أنني ألعب بدون ضغوط، كأنني في تدريب العب براحة نفسية كبيرة لذلك دائما أفضل مبارياتي تكون في مصر".

وأتم كريم حديثه عن طموحاته خلال الفترة المقبلة قائلا " كنت المصنف رقم ١ على العالم ثم تراجعت بسبب الإصابات التي لحقت بي ونجحت في التخلص منها و أصبح لدي ثقة بنفسي و عدت للتصنيف رقم ٦ على العالم، سعيد بتحسن ادائي هذا الموسم و أتمنى استمرار هذا التحسن للتقدم في التصنيف مجددا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد الجواد يتحدث عن فارس دسوقي ونهائي بطولة الجونة للأسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا