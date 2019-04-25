بالفيديو.. شاهد هدف الأهلي الثاني في شباك المصري

سجل فريق الأهلي الهدف الثاني في شباك نظيره المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالاسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 26 من

سجل الهدف اللاعب علي معلول في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من ركلة جزاء

حصل عليها وليد ازراو الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من مدافع المصري محمود حمد، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين دون رد، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف الأهلي الثاني في شباك المصري