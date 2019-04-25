بالفيديو.. شاهد هدف الأهلي الثاني في شباك المصري

سجل فريق الأهلي الهدف الثاني في شباك نظيره المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالاسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 26 منالدوري المصري الممتاز.
سجل الهدف اللاعب علي معلول في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من ركلة جزاء
شاهد هدف الأهلي الثاني في شباك المصري
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