مدرب سلة سيدات الأهلي يوجة رسالة للجمهور من خلال الوفد

أعرب إيهاب الألفي المدير الفني لسيدات السلة بالنادي الأهلي عن سعادتة عبر التتويج ببطولة دوري السوبر على حساب سبورتنج في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم وأنتهت بفوز الأهلي بنتيجة مبارياتان مقابل مباراة.
وحرص الألفي على توجية رسالة لجماهير الأهلي من خلال "الوفد" قائلًا أن جمهور الأهلي كبير مازالت البطولاتالقادمةوالجميع داخل النادي يرغب في حصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير وأضاف أن هذه هي روح الأهلي وشخصيتة.
وأهدى الألفي الفوزباللقب لمجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب والجهاز الفني والاعبات الفريق معربًا أنهم سيكونوا الأفضل في مصر.
وواصل الألفي أن هذة البطولة الثانية على التوالي لسيدات الأهلي منذ غياب طال 11 عامًا وتعطى اللاعبات حافز قوي لإستكمال مسيرة الإنتصارات.
وأشاد بمستوى بنات النادي الأهلي معربًا أنهم مثل الرجال وعلى قدر المسؤلية والكثير منهم شارك في اللقاء وهم مصابين.
وعن سر الإنتفاضة مابين الفترة الثالثة والرابعة التي كانت ب14 نقطة لصالح سبورتنج قال : أنه أبلغ اللاعبات بضرورة الضغط من أول الملعب والهجامات السريعة ونفذوا التعليمات.
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