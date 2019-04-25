اشبيلية يسحق رايو فاليكانو برباعية في الدوري الإسباني

فاز فريق اشبيلية علي نظيره رايو فاليكانو باربعة اهداف دون رد في المبارة التي جمعت الفريقين، علي ملعب رامون سانشيز ضمن منافسات الاسبوع الـ34من الدوري الاسباني.
سجل اهداف اللقاء كوينسي بروميس في الدقيقة 55 وهنير الحدادي هدفين في الدقيقة 57،62 على التوالي، قبل أن يضيف سام بن يدر الهدف الرابع
بهذه النتيجه يرتقي اشبلية الي المركز الرابع برصيد 55نقطة بينما تجمد رصيد رايو فالكانو 28نقطة يحتل بيها المركز الاخير في الدوري.
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