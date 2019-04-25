مواجهات قوية في الجولة الاخيرة بدوري الكرة النسائية

تشهد مباريات الجولة 23 من دوري الكرة النسائية، مواجهات قويه رغم حسم فريق وادي دجلة لقب البطولة وتأكد هبوط ميت الخولي وميت غمر. غمر. ويواجه الاعلامين نادي الطيران في مباراة قمة حيث تجمع بين صحاب المركز الثالني والثالث، في حين يواجه وادي دجلة بطل الدوري نظيره الاميريه صاحب المركز الرابع. بينما تاتي بقية المباريات سهلة حيث يلتقي المعادي واليخت امام الموسسه العمالية والمصري القاهري امام الترام وصيد المحله امام كفر سعد.

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