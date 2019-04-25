مواجهات قوية في الجولة الاخيرة بدوري الكرة النسائية

تشهد مباريات الجولة 23 من دوري الكرة النسائية، مواجهات قويه رغم حسم فريق وادي دجلة لقب البطولة وتأكد هبوط ميت الخولي وميتغمر.
ويواجه الاعلامين نادي الطيران في مباراة قمة حيث تجمع بين صحاب المركز الثالني والثالث، في حين
بينما تاتي بقية المباريات سهلة حيث يلتقي المعادي واليخت امام الموسسه العمالية والمصري القاهري امام الترام وصيد المحله امام كفر سعد.
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