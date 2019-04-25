كريم عبد الجواد يتأهل لنهائي بطولة الجونة للاسكواش بفوز على فارس دسوقي

تأهل المصري كريم عبد الجواد إلى الدور النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على مواطنه فارس دسوقي، بثلاثة أسواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور نصف النهائي.
نجح فارس دسوقي في الفوز بالشوط الأول ١١-٥، ثم عاد كريم عبد الجواد بالتعادل وفازفي الشوط الثاني ١٣-١١، وتقدم في الشوط الثالث بفوز ١١-٧، قبل أن ينهي المباراة ويفوز بالشوط الرابع ١١-١.
وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر
جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.
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