شاهد.. صالح جمعة يضع الأهلي في المقدمة أمام المصري بالشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد المكس بالأسكندرية، والمؤجل من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

سجل الهدف صالح جمعة في الدقيقة 31 من خطأ دفاعي سهل مهمة أزارو وصالح جمعة.

ظهر الأهلي أفضل خلال مجريات الشوط والأكثر رغبة وطموح وخطورة على مرمى المصري.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هادئا من جانب الفريقين وسط حالة من الحذر الشديد خوفا من خطأ يكلف الكثير مع الدقائق الأولى

اعتمد الأهلي على تحركات الإجناب خاصة على معلول وباسم علي في المقابل

ركز المصري على المرتدات الخاطفة لاسلام عيسى واجستون أموتو وايزي أيميكا.

نجح باسم على في الإفلات يمينا ويلعب عرضية في يد الحارس أحمد مسعود يليها خطأ غريب من المدافع محمود حمدي يرد الكرة للخلف لحظة تقدم الحارس ومن حسن حظه أن الكرة لم تكن بالرعة المطلوب ونجح في اللحاق بها و إبعادها إلى الركنية.

خلت هجمات المصري من الفاعلية بسبب الرغبة في تأمين الدفاع والخوف من هجمات

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الأهلي السريعة.

يهدر بغرابة شديد وليد ازارو من هدية على معلول ومن انفراد كامل ويضع الكرة كالعادة بجوار القائم مباشرة.

هدف صالح

في الدقيقة 31 ومن هجمة سريعة ومن ثغرات وخطأ دفاعي يمرر من على حدود المنطقة تقريبا لصالح جمعة يضع الكرة في المرمى لحظة تقدم الحارس مسعود تمر بين رجليه وتحتضن الشباك.

بعدج الهدف يجري إيهاب جلال تغييرا بنزول محمود والي مكان إسلام سليمة.

ومن ضربة حرة يلعب إسلام عيسى في حلق المرمى وتضيع فرصة ويرد معلول بعرضية رائعة ويبعد كريم العراقي الكرة من حلق المرمى.

استمر ضغط الأهلي بعد الهدف لتأمينه بهدف ثان ويسجل جيرالدو ويحتسب الحكم المساعد تسللا.

شاهد هدف الأهلي في شباك المصري