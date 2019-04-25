اونلاين | TV ALAHLY مشاهدة مباراة الاهلي ضد المصري بث مباشر يوتيوب الاهلي HD كورة ستار الاهلي اليوم

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، على أرضية ملعب "المكس"، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19، من منافسات الدوري الممتاز، ويبحث عشاق الكرة عن مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم بث مباشر,,, بث مباشر مباراة الأهلي والمصري اليوم,, مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم,, الاهلي والمصري بث مباشر,, يلا شوت حصري مباراة الاهلي والمصري,, يلا كوره مباشر مباراة الاهلي والمصري,, الاهلي ضد المصري مباشر,,, كوره ستار بث مباشر مباراة الأهلي والمصري اليوم,, موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم,, ميعاد مباراة الأهلي اليوم,, ميعاد ماتش الاهلي اليوم,, موعد مباراه الاهلى اليوم,, الاهلي هيلعب النهارده الساعه كام,, ماتش الاهلى النهارده الساعه كام,, ماتش الاهلى والمصرى النهادره الساعه كام,, الاهلى هيلعب مع المصرى النهادره الساعه كام,, الاهلى ضد المصرى الساعه كام,, الاهلى والمصرى اليوم,, موعد مباراة الاهلي اليوم والقنوات الناقله.

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم

المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة، وستنقل على قناة أون سبورت والنيل سبورت.

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وكان الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأحمر، قد أعلن قائمة المباراة، وتكونت من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة واحمد الشيخ ووليد ازارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور اجايي وعربي بدر.