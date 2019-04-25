اونلاين | أون سبورت HD كورة الاهلي ستار مشاهدة مباراة alahly بث مباشر الاهلي والمصري tv live

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بث مباشر مباراة الأهلي والمصري اليوم 25-4-2019

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، على أرضية ملعب "المكس"، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19، من منافسات الدوري الممتاز.

الاهلي والمصري بث مباشر

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم

المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة، وستنقل على قناة أون سبورت والنيل سبورت.

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الاهلي ضد المصري مباشر

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وكان الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأحمر، قد أعلن قائمة المباراة، وتكونت من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة واحمد الشيخ ووليد ازارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور اجايي وعربي بدر.