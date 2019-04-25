اونلاين | رابط اون سبورت TV مشاهدة مباراة الاهلي والمصرى بث مباشر.. كورة ستار مباراة الاهلي اليوم ماتش ahly بث مباشر on sport

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مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم الخميس 25 ابريل 2019 في الدوري المصري لكرة القدم، و هى المباراة المؤجلة من الاسبوع التاسعة عشر من الدورى المصرى، المباراة هامة للغاية بالنسبة للأهلى الذى يسعى إلى الفوز اليوم و تخطى نادى الزمالك فى النقاط، فنادى الزمالك توقف رصيده عند 60 نقطة من من 27 مباراة لعبعا بينما رصيد الأهلى 58 نقطة من 26 مباراة، و اذا فاز اليوم سيصبح رصيده 61 نقطة، و سيكون فى المركز الثانى خلف نادى بيراميدز الذى يبلغ رصيده 63 نقطة من 29 مباراة على قمة جدول الدورى بعدما استطاع الفوز على الاهلى و الزمالك فى نفس الاسبوع.

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مباراة الاهلى المصرى البورسعيدى سوف تقام اليوم على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس) بالاسكندرية، يغيب عن مباراة الاهلى عدد كبير من اللاعبين للاصابة و الايقاف منهم حسام عاشور، محمد هاني، كريم نيدفيد، وليد سليمان ،سعد سمير بجانب غياب ثلاثة لاعبين آخرين للإيقاف، وهم محمد الشناوى ومروان محسن وعمرو السولية، المصرى رصيده 46 نقطة فى المركز الرابع خلف الاهلى.

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سوف تنطلق مباراة الاهلى و المصرى فى الدورى العام اليوم الخميس على ستاد حرس الحدود بالاسكندرية، فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية و قطر و البحرين و العراق، العاشرة مساء بتوقيت الامارات، يلا كورة مباراة الاهلى و المصرى بث مباشر، كورة جول مباراة الاهلى اليوم،كورة لايف شاهد مباراة الاهلى بث مباشر، كورة ستار مباراة الاهلى ضد المصرى بث مباشر.

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مباراة الاهلى و المصرى سوف تذاع على قنوات أون سبورت الرياضية on sport و قناة النيل للرياضة و سوف يعلق على أحداث المباراة بين الاهلى و المصرى، ايمن الكاشف على قناة اون سبورت بينما المعلق الرياضى على قناة النيل سيكون محمد عفيفى

رابط البث المباشر لمباراة الاهلى و المصرى