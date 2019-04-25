اونلاين | كورة لايف On Sport مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي (بث حي) رابط يوتيوب Taktikora live

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يلا شوت حصري yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي والمصري، يترقب الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم فى كل مكان فى جمهورية مصر العربية مباراة الأهلي والمصري التى تُقام فى تمام الساعة الثامنة اليوم، وهناك الآلاف من عشاق النادي الأهلي المصري سيتابعون المباراة فى الإستاد،وسنٌبين تفاصيل المباراة خلال المقالة فتابعونا.

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم، اشتدت المنافسة فى الدوري الممتاز المصري، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بهذه المباراة من أجل المنافسة على درع الدوري والفوز به، وتترقب جماهير النادي الأهلي هذه المباراة، كورة ستار kora star مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بدون تقطيع، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة

الأهلي والمصري 8:00م بتوقيت مصر

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9:00م بتوقيت السعودية ملعب حرس الحدود أون سبورت

نايل سبورت

وسنرفق لكم رابط البث المباشر للمباراة قبل بدء المباراة بربع ساعة، نتمنى لكم مشاهدة كروية ممتعة.

متابعة مباراة الأهلي والمصري

نكتب لكم كافة تفاصيل المباراة كما لو كنتم تروها بأعينكم، وسنحدث المقال لنوافيكم بأحدث التطورات، ونوضح لكم تفاصيل المباراة كالتالي:

تفصلنا 40 دقيقة عن بدء المباراة.

اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار حكم مباراة الأهلي والمصري

صرحت مصادر بإتحاد الكرة المصرية بخصوص المباراة المرتقبة بين الأهلي والمصري، وتُقام المباراة اليوم خلال دقائق، وبالنسبة لحكم المباراة فقال مصدر بإتحاد الكرة أنه استعانوا بحكم مكسيكى على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة والقدرات، نظراً لعدم وجود حكام أجانب أوروبيين هذه الفترة لأن معظمهم مرتبط بمباريات أخرى.