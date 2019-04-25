رياضة | 5 لاعبين في ريال مدريد يرفضون عودة رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين في ريال مدريد يرفضون عودة رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض خمسة نجوم في غرفة ملابس ريال مدريد الاسباني عودة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من جديد للنادي الملكي.

ويلعب "رودريجيز" على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ الألماني على أن ينتهي عقد الإعارة في الصيف القادم.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية إلى أن نجوم الريال لوكا مودريتش، سيرجيو راموس، إيسكو، كريم بنزيما وماركو أسينسيو لا يريدون رؤية النجم الكولومبي بقميص الريال من جديد.

ويأتي غضب مودريتش و راموس من خاميس بسبب أنهما يعتقدان أن الكولومبي كان وقحا في تعامله الغير محترم مع المدرب زين الدين زيدان، أما إيسكو و أسينسيو فلا يعرفان وضعيتهما في الفريق و سيعني وصول خاميس أيضا تعقيد الأمور أكثر بالنسبة لهما.

أما بالنسبة لـ بنزيما لا يريد تكرار فكرة اللعب مع خاميس حيث لم يشعر باللعب بجانبه في الملعب وفقًا للتقارير.