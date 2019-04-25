رياضة | نيمار يخون باريس سان جيرمان

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أفادت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد شوهد نيمار على أرض الملعب خلال فوز باريس سان جيرمان على موناكو 3-1 يوم الأحد الماضي بالدوري الفرنسي بعدما غاب عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا بسبب إصابته القوية في مشط القدم ، ومع ذلك ، لا يزال النجم البرازيلي يشعر بخيبة أمل بسبب تواجده في البطولة الفرنسية ، بسبب المستوى العام للحكام والملاعب والفرق.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية ، اليوم الخميس ، أن نيمار يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل لسببان.

السبب الأول الذي يدفع نيمار للانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف هو رغبته في التمتع بسحر وقوة البريميرليج في ظل وجود العديد من الفرق القوية هناك ، أما السبب الثاني هو رغبته في اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.

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وفي حالة هبوط نيمار في مانشستر سيتي ، فسيكون السيتي مهدد برحيل ليروي ساني أو رياض محرز ، أما باريس سان جيرمان سيسعى وقتها في ضم أنطوان جريزمان أو دوجلاس كوستا لتعويض رحيل نيمار.

وستكون عملية نقل نيمار إلى مانشستر سيتي مكلفة بالتأكيد على خزينة النادي الإنجليزي ، بعد أن قضى اللاعبي البرازيلي عامين فقط في باريس سان جيرمان منذ مغادرة برشلونة مقابل رسوم نقل تبلغ قيمتها 222 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ.

وقد ارتبط نادي ريال مدريد بشكل دائم بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا ، ولكن اللاعب البرازيلي على وشك توجيه صدمة للفريق المدريدي بعد رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي.