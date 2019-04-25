رياضة | أسامة خليل: الإسماعيلي يفتقد للانسجام.. والإدارة تتحمل مسؤولية تراجع النتائج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة خليل: الإسماعيلي يفتقد للانسجام.. والإدارة تتحمل مسؤولية تراجع النتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق عن استيائه عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثلاثين للدوري العام.

وأكد نجم الإسماعيلي السابق في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، أن الفريق خاض مباراة وادي دجلة بدون روح ويوجد بالفريق أكثر من لاعب لا يستحق ارتداء قميص النادي الإسماعيلي.

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وأوضح أسامة خليل أن الأهداف الثلاثة التي سكنت شباك الدراويش في لقاء اليوم جاء من أخطاء دفاعية ساذجة، مشيرا إلى أن الفريق يفتقد الانسجاء والنتظيم داخل الملعب.

وتابع، مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يتحمل جزء كبير من تراجع أداء الإسماعيلي في الموسم الحالي بعدما وافق على رحيل أكثر من لاعب من القوام الأساسي في الانتقالات الصيفية الماضية بجانب عدم إبرام صفقات سوبر لتدعيم الفريق في الموسم الحالي.

يذكر أن يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباراة والتعادل في 10 مباريات وتلقى الفريق الهزيمة هذا الموسم في 9 مباريات.