رياضة | صالح جمعة يمنح الأهلي التقدم أمام المصري في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يمنح الأهلي التقدم أمام المصري في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي متقدما بهدف نظيف، في المباراة المقامة على ستاد المكس بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب الأهلي على دفاعات الأهلي، بُغية إحراز هدف التقدم مبكر، لكنه اصطدم بدفاع قوي من الفريق البورسعيدي.

وشهدت الدقيقة ١٣ أول الخطورة الحقيقية في اللقاء بعدما تلقى أوستون أموتو تمريرة طولية من فريد شوقي أخطأ على بطفي في تقديرها ليتدخل ويبعدها عن منطقة جزاء الأهلي.

ومن خطأ مشترك بين أحمد مسعود حارس مرمى المصري ومحمد جابر كاد الأهلي أن يحرز الهدف الأول، لكن حارس الفريق البورسعيدي أنقذ الموقف في التوقيت المناسب وحول الكرة إلى ركلة ركنية لعبها صالح جمعة على رأس أجاي لتخرج إلى ضربة مرمى وبعيدة عن الثلاث خشبات.

بعد ذلك وفي الدقيقة ٢٢ احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لصالح الأهلي في وسط ملعب المصري، لينفذها علي معلول على رأس حمدي فتحي مرت بجوار القائم الأيسر لمسعود حارس الضيوف.

واستمر ضعط الأهلي على مرمى المصري وأهدر وليد أزارو في الدقيقة ٢٤ أخطر فرص هذا الشوط بعد تلقيه تمريرة رائعة من علي معلول وضعته منفردا بمرمى المصري لكن المهاجم المغربي أهدر الكرة بغرابة ورافضا إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في اللقاء.

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وفي الدقيقة ٣١ مرر جيرالدو دا كوستا الكرة إلى وليد أزارو الذي مررها إلى صالح جمعة المنفرد بأحمد مسعود ويضعها داخل الشباب معلنا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد الهدف مباشرة قرر إيهاب جلال المدير الفني للمصري إجراء التغيير الأول الهجومي لفريقه في المباراة حيث دفع بمحمود وادي بدلا من المدافع إسلام أيو سليمة، مع حلول الدقيقة ٣٣.

وأهدر جونيور أجاي فرصة إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٣٥ بعدماً لعب الكرة ضعيفة من فوق أحمد مسعود حارس المصري لتصل إلى المتسلل جيرالدو ويسجل هدفا أبيضا للفريق الأحمر.

وتلقى أيمن أشرف في الدقيقة ٣٦ الكارت الأصفر في المباراة بعد تدخل قوي على البديل محمود وادي لم يتردد حكم اللقاء جارسيا حكم اللقاء في إشهار الإنذار الأول.

وأنقذ أيمن أشرف مدافع الأهلي فريقه من فرصة خطيرة في الدقيقة ٤٠ بعدما أبعد عرضية أموتو عن مرمى فريقه.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف صالح جمعة.