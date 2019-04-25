رياضة | سر انفعال لاسارتي على أزارو في مباراة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر انفعال لاسارتي على أزارو في مباراة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفعل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، خلال مباراة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري العام.

جاء انفعال لاسارتي على أزارو، عقب إهداره فرصة محققة أمام المرمى بعدما وضعها بجانب القائم الأيسر للحارس أحمد مسعود، ليضيع أول أهداف الفريق بالمباراة.

ويلتقى الأهلي المصري البورسعيدي، حاليًا على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.