رياضة | باريس سان جيرمان يحدد شرطه للتخلي عن مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد شرطه للتخلي عن مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة le10sport، إن باريس سان جيرمان ليس لديه مانع في التفريط عن خدمات مبابي، ولكن سيكون هناك شرط وحيد للتخلي عنه لريال مدريد.

حيث يريد الفريق الباريسي التعاقد مع رافائيل فاران، وأيضا الحصول على مبلغ مالي، من أجل إنهاء صفقة نيمار إلى الفريق الإسباني بشكل رسمي.