رياضة | محمد أسامة ماكينة الأهداف وأيقونة كروية تألقت في ملاعب الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أسامة ماكينة الأهداف وأيقونة كروية تألقت في ملاعب الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الإعلاميين بقيادة مديره الفنى جميل حلمى فى أن يبرز كأفضل فرق هذا الموسم بالمجموعة الأولى ( مجموعة الصعيد ) بفضل كوكبة اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب ، محمد أسامة صانع ألعاب الإعلاميين برز اسمه بمقدمة لاعبي الإعلاميين بفضل أداءه المتميز وتالقه بالعديد من المباريات.

محمد اسامة صانع ألعاب الاعلاميين من مواليد عام 1994 بمحافظة القليوبية بدء مشواره الكروى بصفوف ناشئين بتروجت وتم تصعيده للفريق الاول سنه 2013 وانتقل لصفوف الاعلاميين بالقسم الثانى وشارك اللاعب مع الفريق عقب هبوطه للدرجه الثالثة ثم الصعود للقسم الثانى مرة اخرى.

وشارك اللاعب مع الاعلاميين بمجموعة الصعيد وباختلاف الأجواء والملاعب تأقلم الفريق وعاد لمستواه بعد منتصف عد حوالي نص الدور الاول واستطاع الفريق التواجد بالمربع الذهبي .

وقال محمد اسامة فى تصريحات خاص ل " الخليج 365 الرياضى " : جميل حلمى أضاف كثيرا للفريق واستطاع ان يكون توليفة من اللاعبين للمنافسة .

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وأضاف : فريق اسوان لديه لاعبين ذو خبرات كبيره بالدوري الممتاز ويمتلكون مجدى عبد العاطى المدير فني عالي جدا فنيا وله خبرات كبرى بالدوري الممتاز ، والاعلاميين قادر علي الصعود الموسم القادم والتدعيم ببعض اللاعيبه الخبرات واحب اشكر الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره علي توفير كل الوسائل للنجاح.

وشهد موسم 2018 _ 2019 تألق كبير لمحمد اسامة صانع ألعاب الاعلاميين حيث بدأت مسيرته التهديفية بمباراة المنيا وتبعها أهدافه بشباك الفيوم ثم هاتريك بمرمى طهطا وهدفه الحاسم بشباك تليفونات بنى سويف وغيرها .

وعلى مدار الموسم أحرز لاعب الاعلاميين 10 اهداف وصنع 6 أهداف وينتظر اللاعب أحد العروض الرسمية من أحد أندية الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة تمهيدا لانتقاله بالموسم الجديد .

واحتل الاعلاميين المركز الثالث هذا الموسم بالتساوي مع تليفونات بنى سويف برصيد 43 نقطة.