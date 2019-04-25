رياضة | وجهة غريبة لجاريث بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجهة غريبة لجاريث بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لا يزال مستقبل الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد غامض حول رحيله عن قلعة الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن جاريث بيل لم يتلقى حتي الآن أي عرض من أندية المستوي الأول ولذلك سيبحث عن عروض من أندية المستوي الثاني.
واكد الموقع على أن ريال مدريد جاهز للاستماع للعروض المقدمة من جاريث بيل ولكن لن تقل عن حاجز الـ100 مليون يورو.
واشار الموقع إلى أن جاريث بيل من الممكن انتقاله للدوري الصيني أو للدوري الأمريكي أو لاحدي الدوريات العربية على رأسها الدوري الإماراتي والقطري.
ولا يرغب ريال مدريد في بقاء جاريث بيل مع الفريق في الموسم المقبل ولكن حتي الآن لم يتلقى أي عروض رسمية من الأندية الكبرى.