رياضة | يوفنتوس يضحي بثلاثة نجوم بأوامر رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضحي بثلاثة نجوم بأوامر رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي موافقة وترحيب بخصوص عرض ثلاثة نجوم للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل الحصول على بعض الأموال لتدعيم الفريق بصفقات جديدة قادرة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفيما يخص الأسماء التي تسعى إدارة البيانكونيري للتخلص منها فهم البرازيلي دوجلاس كوستا والبوسني ميراليم بيانيتش والأرجنتيني باولو ديبالا وذلك وفقاً لما جاء في صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية حيث تسعى الإدارة إلى ترشيد الإنفاق بعد دفع 105 مليون يورو لضم الدون كريستيانو رونالدو.

وبرر مسؤولو اليوفي تلك الخطوة إلى ما بعد مغادرة الدون وإعتزال كيليني أي بعد عامين أو أكثر خاصةً وأن اليوفي سيخطط وقتها لبيع أولئك اللاعبين من أجل تمويل عمليات الشراء خاصةً أنه لا يعتبر نادي معتاد على صرف مئات الملايين من الدولارات سنوياً مثل السيتزينز وباريس سان جيرمان.

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ومر دوجلاس كوستا بموسم سيء على الإطلاق على الرغم من وصوله إلى قلعة أليانز تورينو قادماً من البايرن في صفقة تكلفت 48 مليون يورو فيما يعتبر بيانيتش واحد من اللاعبين الذي يخطفون أنظار الكثير من الأندية الأوروبية للحصول على خدماته ولن يرحل بأقل من 70 مليون يورو.

وفيما يخص الأرجنتيني ديبالا فيأمل اليوفي أن يخرج في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان مقابل الحصول على خدمات مواطنه ماورو إيكاردي.

وتسعى إدارة اليوفي للحصول على خدمات فيدريكوا كييزا لاعب فيورينتيو بالإضافة إلى موهبة روما اليافعة نيكولو زانيولو