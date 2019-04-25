رياضة | طارق يحيى يحدد بديل ساسي أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يحدد بديل ساسي أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد طارق يحيى لاعب الزمالك ومصر السابق، على أن الزمالك قدم مباراة غير جيدة أمام بيراميدز، ولكن ليس نهاية المطاف والبطولة ما زالت في الملعب.

وقال في تصريحات لبرنامج وان تو عبر اون سبورت "الفريق قادم على مواجهة صعبة جدا امام النجم الساحلي. بالكونفيدرالية ويجب الدعم والمساندة من اجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف:"يجب على السويسري جروس إعطاء الفرص لبعض اللاعبين مثل محمود عبد العزيز ومحمد حسن".

وأكمل:"محمود عبد العزيز افضل بديل لتعويض غياب فرجاني ساسي، والاعتماد على ثنائية محمد ابراهيم واوباما في وسط الملعب صعبة جدا وتحمل على الفريق دفاعيا".

وشدد طارق يحيي:" يجب الدفع بمحمد عبد الغني بجانب محمود علاء على حساب محمود الونش لان عبد الغني اهدى من الونش في التصرفات داخل الصندوق".

وعن رأيه في دخول عنصر جديد للجهاز الفني لجروس:"قال لا اتمني اضافة عنصر جديد للجهاز الفني خصوصا ان هذة المرحلة صعب جدا لان بها مباريات حاسمة كثيرة".

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وأتم تصريحاته: "اتمنى الفوز للزمالك امام النجم الساحلي".

وهذا التشكيل الأمثل للزمالك امام النجم

حراسة المرمى : جنش

خط الدفاع: محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعيد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد و محمود عبد العزيز

خط الوسط الهجومي: احمد زيزو ومحمد ابراهيم ومحمود كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد