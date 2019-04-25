رياضة | نهائي الأهلي والزمالك في صالة أكتوبر بدوري المحترفين لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي الأهلي والزمالك في صالة أكتوبر بدوري المحترفين لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، تعديل مكان نهائي دوري المحترفين في الجولة الختامية للبطولة.

ومن المقررأن تفام المباراة الختامية يوم الأحد المقبل بصالة أكتوبر الدولية، بدلًا من هيئة قناة السويس، في تمام السابعة مساء، بحضور حاملي بطاقات الاتحاد فقط.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في الجولة قبل الختامية، السبت، مع الجزيرة، بينما يتقابل الزمالك مع الأوليمبي.

يذكر أن دوري محترفي اليد توقف، الفترة الماضية، بسبب مشاركة فريقي سموحة والأهلي في بطولة أفريقيا للكؤوس بالمغرب.