انت الان تتابع تفاصيل خبر "ماسة قطر المونديالية".. شاهد أحدث صور استاد "المدينة التعليمية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 09:42 مساءً - نشرت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث أحدث الصور لاستاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب الثمانية المقترحة لاستضافة مباريات النسخة المونديالية المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022.

وفي مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ50 ثانية، استعرضت الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لتنظيم مونديال قطر، عبر حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، استاد المدينة التعليمية وإلى أين وصلت مراحل البناء التي ستكتمل بشكل نهائي في عام 2020.

ويقع الاستاد في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، ويستوحي تصميمه من فنون العمارة الإسلامية. وتتميز واجهته بمثلثات تشكل زخرفات هندسية متشابكة، كما تتغير ألوانه كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها الشمس.

وافتتحت قطر استاد "خليفة الدولي" بحلته المونديالية في مايو 2017، ومن المقرر أن تفتتح استاد الوكرة في الـ16 من مايو الجاري، على أن تدشن رسمياً استاد البيت أواخر هذا العام، علماً أنها كشفت عن تصميم استاد لوسيل -أكبر ملاعبها- أواخر العام المنصرم.

وتكتمل الملاعب الخمسة المتبقية في 2020؛ أي قبل عامين كاملين من صافرة البداية، التي تنطلق في الـ21 من نوفمبر، في حين سيكون الختام في الـ18 من ديسمبر؛ تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

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ومثل ملاعب "قطر 2022"، يرفع استاد "المدينة التعليمية" شعار "الإرث والاستدامة"؛ إذ ستُخفَض طاقته الاستيعابية إلى 25 ألف مقعد، ليُتبرع بالمقاعد المتبقية لدول نامية.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية.

وكثفت قطر جهودها لتوفير أفضل الفنادق، والمطارات، والموانئ، والملاعب، والمستشفيات، وشبكات الطرق السريعة، والمواصلات، والسكك الحديدية.

وتلك الخدمات أوجدتها قطر لاستقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.