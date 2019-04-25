الان تتابع قرعة آسيا لكرة اليد.. السعودية والهند وقطر وهونغ كونغ في المجموعة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس وضعت قرعة التصفيات الأسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع الهند وقطر وهونغ كونغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة آسيا لكرة اليد.. السعودية والهند وقطر وهونغ كونغ في المجموعة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.