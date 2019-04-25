شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على المصري بهدف صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري، بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقان على استاد المكس بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة من من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء باستحواذ من الأهلي وتمركز دفاعي جيد من المصري، منع الأحمر من الاستفادة بهذا الاستحواذ، ومع منتصف الشوط بدأ الأهلي في تهديد مرمى أحمد مسعود حارس المصري وأهدر أزارو فرصة هدف محقق من انفراد تام، وفي الدقيقة 31 قاد أزارو هجمة مرتدة لعبها عرضية وصلت غلى صالح جمعة الذي أودعها الشباك ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

بعد الهدف زاد الأهلي من ضغطه وفي الدقيقة 35 أحرز جيرالدو هدف ثان ألغاه الحكم بداعي التسلل، واستمر الأهلي من ضغطه إلى أن انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفي.

الدفاع: باسم على، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.

الوسط: أحمد فتحي، حمدي فتحي، جيرالدو، صالح جمعة، جونيور أجايي.

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الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، حسين الشحات، رامي ربيعة، صلاح محسن، ناصر ماهر، رمضان صبحي، عربي بدر.

بينما اختار إيهاب جلال، المدير الفني للمصري أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي، إسلام ابو سليمة، محمود حمد، عمر كمال.

الوسط: فريد شوقي، إيميكا إيزي، سعيدو سيمبوري.

الهجوم: إسلام عيسى، محمد جابر، أوستين أموتو.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمود السيد، أحمد شوشة، عمرو موسى، عبدالناصر دي ماريا، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي.

وفي الدقيقة 33 أجرى أولى التغييرات بنزول محمود وادي بدلا من إسلام أبوسليمة.