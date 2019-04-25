شكرا لقرائتكم خبر عن التحريات تتهم «جنش وعبدالغنى» فى الاعتداء على مصور «المصرى اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلعت نيابة مدينة نصر فى القاهرة، أمس الأول، على تسجيلات الفيديو التى توضح الاعتداء على الزميل عبدالرحمن جمال، المصوّر فى «المصرى اليوم»، وأحد أفراد قوات الأمن الذى كان مكلفًا بحماية طاقم تحكيم مبارة الزمالك وبيراميدز، الثلاثاء الماضى، على يد عدد من لاعبى وإداريى نادى الزمالك، وتأكدت من الواقعة المسجلة بالصوت والصورة.

وتسلّمت النيابة محضر تحريات الشرطة التى أدانت محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، ومحمد عبدالغنى، مدافع الفريق، ومصطفى ميلا، عامل غرفة الملابس، وأحمد زاهر، الإدارى بالنادى، ومحمد عيد، الطبيب الخاص بالفريق، ونسبت إليهم تهم التعدى اللفظى والبدنى على المصور وفرد الأمن، ومن المقرر أن تستدعى المتورطين للاستماع إلى أقوالهم، عقب إدانتهم فى تحريات المباحث وأقوال عدد من شهود العيان، فضلًا عن ثبوت الواقعة بالصوت والصورة من خلال الفيديوهات التى تم تفريغها وضمها إلى أحراز القضية. واستمعت النيابة لشاهدى الإثبات فى التحقيقات، اللذين أكدا هجوم لاعبى الزمالك وعامل غرفة الملابس وإداريى النادى على المجنى عليه عقب مشاهدتهم له يصور واقعة اعتدائهم بالضرب على أحد أفراد قوات الأمن الذى كان متواجدًا فى أرض الملعب عقب انتهاء المباراة، وأضافا أن «جنش» ركل «جمال» بقدمه فى بطنه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ثم جذبه عامل غرفة الملابس من ملابسه، واستمر الاعتداء عليه قرابة 5 دقائق.

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واستمعت النيابة لأقوال الزميل «جمال»، الذى أكد أنّه تعرّض للضرب وسرقة هاتفه من قبل لاعبى وإداريى الزمالك، حين حاول توثيق اعتدائهم بالصوت والصورة على فرد الأمن.

فى المقابل، قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه وقع عقوبات على اللاعبين الذين تجاوزوا فى حق المصور، وعاقب كل من صدرت منه تجاوزات أثناء أو بعد المباراة، معتبراً فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «المصور ليس له حق التواجد داخل الملعب».

وتجاهل اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، توقيع عقوبات على المتهمين، فيما فرضت لجنة المسابقات 20 ألف جنيه غرامة على النادى، بسبب اعتراض لاعبيه على الحكم، وقال عامر حسين، رئيس اللجنة، إن تقريرى الحكم ومراقب اللقاء لم يذكرا واقعة المصور لأنها ليست من عناصر اللعبة التى توقع عليها عقوبات من اللجنة، لافتاً فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن اتحاد الكرة منح الحق لأى طرف تعرض لمشكلة داخل الملعب، وليس من عناصر اللعبة، بتقديم شكوى رسمية إلى اللجنة.