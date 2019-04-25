وفاة نجم منتخب بوروندي قبل تحقيق حلمه

توفى بابي فاتي، نجم منتخب بوروندي، اليوم الخميس، قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بابي كان يخوض مباراة مع فريقه ريال كينجز في سوازيلاند، قبل أن يسقط على أرض الملعب بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء.
وتم نقل اللاعب البوروندي فورًا إلى المستشفي بعد سقوطه، قبل أن يتم إعلان خبر وفاته بعد ذلك بساعات قليلة.
وكان الأطباء نصحوا فاتي بالتوقف عن ممارسة كرة القدم في شهر يناير/كانون ثان الماضي، بسبب معاناته من مشكلات بالقلب.
وعاد فاتي مؤخرًا إلى تشكيلة منتخب بوروندي بعد غياب دام 3 سنوات، وكان يأمل أن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
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