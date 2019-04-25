الاهلي والمصري .. الأحمر أفضل لعبا ونتيجة بالأرقام فى الشوط الأول...

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جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري

انتهى الشوط الاول من مباراة الاهلي و المصري بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه صالح جمعة بالدقيقة 30 ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع الـ19 بالدوري العام باستاد المكس فى الإسكندرية.



احصائيات الشوط الأول لمباراة الاهلي والمصري

ويرصد "الخليج 365" إحصائيات الشوط الأول من مباراة الاهلي والمصري والتى جاءت كالتالى:-

شهد الشوط الأول استحواذ من الاهلي بنسبة 51% في مقابل 49% للمصري

عدد التمريرات الاهلي خلال الشوط الأول بلغ 167 تمريرة بينما بلغ عدد تمريرات المصري 144 تمريرة

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نجح الاهلي فى قطع الكرة خلال الشوط الأول 3 مرات مقابل 4 مرات للنادى المصري

سدد الاهلي تسديدتين على المرمى و لم يسدد المصري أي تسديدة

وقع لاعبو الاهلي في التسلل مرتين خلال الشوط الأول بينما لم يقع المصري في التسلل ولا مرة

وشهدت الشوط الأول من مباراة الاهلي والمصري ضغط من لاعبى القلعة الحمراء وتهديد مرمى الفريق البورسعيدى في أكثر من مناسبة وأضاع وليد ازارو انفراد كامل في الدقيقة 26، في المقابل حاول المصري تعديل صفوفه بعد تلقيه هدف بتعديل صفوفه بدخول المهاجم محمود وادي بدلاً من المدافع اسلام ابو سليمة على أمل تعديل النتيجة بالتعادل مع الاهلي.