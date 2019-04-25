بتروجت يغلق باب الرحيل أمام عودة بالتجديد موسمين...

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جدة - عمرو شويل اتخذ مجلس إدارة نادى بتروجت خطوة هامة للحفاظ على استقرار الفريق البترولى وذلك بالتجديد لمحمد عودة المدير الفنى الذى انتشل النادى من كبواته ونتائجه السلبية التى لحقت به خلال الفترة الماضية. Advertisements إدارة النادى البترولى جددت عقد محمد عودة موسمين مقبلين بداية من العام القادم ليخوض معهم المدرب فترة الإعداد حتى يتم منحه فرصة للتعرف أكثر على اللاعبين وجلب الصفقات استعدادا للموسم الجديد. ويملك بتروجت 34 نقطة وضعته فى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

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