شكرا لقرائتكم أمرابط يشارك في تدريبات النصر استعداداً للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المغربي نورالدين أمرابط إلى تدريبات النصر الجماعية يوم الخميس، بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها قبل مطلع الشهر الجاري أمام الرائد في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أمرابط قد تعرض إلى إصابة عضلية خلال فوز فريقه على الرائد، ما استدعى مغادرته الملعب في الدقيقة 78، ليذهب بعدها إلى البرتغال وعرض إصابته على طبيب مختص قبل العودة إلى الرياض والبدء في التدريبات التدريبات التأهيلية. وفقد النصر خدمات أمرابط في مباراتي الاتحاد والفتح ضمن مسابقة الدوري.

وسيلعب النصر مواجهته المقبلة يوم السبت، عندما يحل ضيفا على اتحاد جدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مبارة نصف نهائي كأس الملك، والذي سيواجه الفائز فيها، نظيره من مباراة الهلال والتعاون يوم الجمعة.